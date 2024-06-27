М.Видео и Эльдорадо начали продажи нового смартфона Redmi 13

В магазинах М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи смартфона Redmi 13, нового представителя линейки начального уровня. Смартфон сочетает стильный дизайн и расширенные возможности за весьма доступную цену.

Основные характеристики Redmi 13:

Камера: 108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung ISOCELL HM6 и технологиями 9-in-1 pixel binning для ночных фотографий и HDR-изображений. Фронтальная камера 13 МП с мягкой подсветкой

108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung ISOCELL HM6 и технологиями 9-in-1 pixel binning для ночных фотографий и HDR-изображений. Фронтальная камера 13 МП с мягкой подсветкой Дисплей: 6,79-дюймовый FHD+ экран с AdaptiveSync, частотой обновления до 90 Гц и яркостью 550 нит

6,79-дюймовый FHD+ экран с AdaptiveSync, частотой обновления до 90 Гц и яркостью 550 нит Материалы: Стеклянный корпус, доступный в цветах: Черный, Золотой, Розовый и Синий, с защитой IP53

Стеклянный корпус, доступный в цветах: Черный, Золотой, Розовый и Синий, с защитой IP53 Производительность: MediaTek Helio G91-Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, расширяемое до 1 ТБ

MediaTek Helio G91-Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, расширяемое до 1 ТБ Аккумулятор: 5030 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, до 23 часов разговоров или 28 часов музыки после 60 минут зарядки

5030 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, до 23 часов разговоров или 28 часов музыки после 60 минут зарядки Операционная система: Xiaomi HyperOS с обновленным интерфейсом и поддержкой новейших игр

Цены:

6 ГБ+128 ГБ: 17 999 рублей (специальная цена 16 999 рублей до 7 июля)

17 999 рублей (специальная цена 16 999 рублей до 7 июля) 8 ГБ+256 ГБ: 19 999 рублей (специальная цена 18 999 рублей до 7 июля)

Ранее стало известно, что Xiaomi начнет убирать зарядный блок из своих смартфонов.