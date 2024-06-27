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М.Видео и Эльдорадо начали продажи нового смартфона Redmi 13

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:17

В магазинах М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи смартфона Redmi 13, нового представителя линейки начального уровня. Смартфон сочетает стильный дизайн и расширенные возможности за весьма доступную цену.

М.Видео и Эльдорадо начали продажи нового смартфона Redmi 13

Основные характеристики Redmi 13:

  • Камера: 108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung ISOCELL HM6 и технологиями 9-in-1 pixel binning для ночных фотографий и HDR-изображений. Фронтальная камера 13 МП с мягкой подсветкой
  • Дисплей: 6,79-дюймовый FHD+ экран с AdaptiveSync, частотой обновления до 90 Гц и яркостью 550 нит
  • Материалы: Стеклянный корпус, доступный в цветах: Черный, Золотой, Розовый и Синий, с защитой IP53
  • Производительность: MediaTek Helio G91-Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, расширяемое до 1 ТБ
  • Аккумулятор: 5030 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, до 23 часов разговоров или 28 часов музыки после 60 минут зарядки
  • Операционная система: Xiaomi HyperOS с обновленным интерфейсом и поддержкой новейших игр

Цены:

  • 6 ГБ+128 ГБ: 17 999 рублей (специальная цена 16 999 рублей до 7 июля)
  • 8 ГБ+256 ГБ: 19 999 рублей (специальная цена 18 999 рублей до 7 июля)

Ранее стало известно, что Xiaomi начнет убирать зарядный блок из своих смартфонов.

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Источник:
The GEEK
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