М.Видео и Эльдорадо начали продажи нового смартфона Redmi 13

В магазинах М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи смартфона Redmi 13, нового представителя линейки начального уровня. Смартфон сочетает стильный дизайн и расширенные возможности за весьма доступную цену.
Основные характеристики Redmi 13:
- Камера: 108-мегапиксельная основная камера с сенсором Samsung ISOCELL HM6 и технологиями 9-in-1 pixel binning для ночных фотографий и HDR-изображений. Фронтальная камера 13 МП с мягкой подсветкой
- Дисплей: 6,79-дюймовый FHD+ экран с AdaptiveSync, частотой обновления до 90 Гц и яркостью 550 нит
- Материалы: Стеклянный корпус, доступный в цветах: Черный, Золотой, Розовый и Синий, с защитой IP53
- Производительность: MediaTek Helio G91-Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, расширяемое до 1 ТБ
- Аккумулятор: 5030 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, до 23 часов разговоров или 28 часов музыки после 60 минут зарядки
- Операционная система: Xiaomi HyperOS с обновленным интерфейсом и поддержкой новейших игр
Цены:
- 6 ГБ+128 ГБ: 17 999 рублей (специальная цена 16 999 рублей до 7 июля)
- 8 ГБ+256 ГБ: 19 999 рублей (специальная цена 18 999 рублей до 7 июля)
Ранее стало известно, что Xiaomi начнет убирать зарядный блок из своих смартфонов.