Louis Vuitton представила новые смарт-часы за $3300

Французский дом моды Louis Vuitton анонсировал выход новых смарт-часов под названием Tambour Horizon Light Up.

Новинка является уже третьей моделью от Louis Vuitton. Устройство обладает корпусом из нержавеющей стали и сапфировым стеклом на передней и задней части корпуса. Всё управление происходит с помощью одного колёсика.

Часы получили круглый 1,2-дюймовым дисплей с закруглёнными краями и разрешением 390×390 пикселей. В качестве процессора используется Snapdragon Wear 4100, также есть 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Работают Tambour Horizon Light Up под управлением собственной ОС.

Дата выхода в продажу пока остаётся неизвестной. Стоимость Tambour Horizon Light Up от Louis Vuitton составляет $3300 (~247 000 рублей).