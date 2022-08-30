Logitech представила серию мышей G502 X

Компания Logitech перезапустила «самую популярную в мире игровую мышь» G502, представленную в 2014 году и представила новую линейку игровых мышей G502 X. На данный момент в ней есть три модели: G502 X, G502 X LightSpeed и G502 X Plus.

Все они оснащены гибридными оптико-механическими переключателями LightForce и сенсорами Logitech G Hero 25K с «субмикронной точностью». Каждая модель получила чёрную и белую версии, все мыши имеют кнопки переключения чувствительности и колёсико, которое работает в сверхбыстром и пошаговом режимах.

G502 X — проводная мышь в новом дизайне. Ещё вес составляет 89 грамм. Цена — 73 доллара (около 4800 рублей).

G502 X LightSpeed — это беспроводная модель с поддержкой технологии беспроводной связи LightSpeed, которая на 68% быстрее предшественника на 68%. Мышь имеет заряжаться от коврика PowerPlay. Цена — 139 долларов (порядка 8500 рублей).

G502 X Plus тоже беспроводная. Она похожа на LightSpeed, но дополнительно оснащена RGB-подсветкой LightSync с восемью светодиодами, которые отключаются, если рука их закрывает. Стоимость составляет 159 долларов (около 9700 рублей).

При этом ранее Logitech сообщила об уходе и России.

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