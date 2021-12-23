LG показала концепт кресла-капсулы со встроенным экраном

Компания LG разработала концепт оригинального кресла для выставки CES, которая пройдёт в январе 2022 года. Этот продукт создан вместе с корейской компанией по производству массажных кресел.

Новинка оснащена экраном OLED с диагональю 55 дюймов. Он прикреплён к креслу так, чтобы всегда быть в поле зрения, даже если пользователь откидывается назад. Сам дисплей тоже может менять положение — оно регулируется по горизонтали и вертикали с помощью кнопки.

Источник уточняет, что в кресле нет функций массажа, вместо этого там встроены динамики, которые создают определённые вибрации при воспроизведении звука.

Ещё один концерт, который компания покажет на выставке — это велотренажёр с тремя дисплеями. Каждый из них обладает 55-дюймовым размером по диагонали и разрешением 4K. Все экраны построены на базе OLED-матриц. В компании полагают, что такие экраны могут стать альтернативой VR-гарнитурам.

А ещё ранее компания показала необычный монитор.