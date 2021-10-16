На Kickstarter собирают деньги на летающий чехол-беспилотник для смартфона

На площадке коллективного финансирования Kickstarter стартовал сбор средств на девайс под названием AER — Throw Your Phone или просто AER TYP. И это чехол для смартфона в виде беспилотника, который позволит снимать всё происходящее с высоты.

Для использования новинки нужно поместить смартфон в чехол, зафиксировать и подкинуть вверх. Также нужно заранее включить камеру.

Утверждается, что новинку протестировали на безопасность, так что дорогой смартфон не разобьётся. А ещё в стартапе AERVIDEO готовы принять назад сломанные AER TYP, чтобы затем утилизировать их. Ведь чехлы-беспилотники выполнены из переработанного пластика.

Главной проблемой проекта является то, что на него запросили $63 766, а привлекли пока меньше $20 000. При этом до конца сбора осталось 3 недели. Если проект всё же «взлетит», то первые бэкеры получат свои чехлы до конца года.