Lenovo показала новый ноутбук со складным дисплеем

Компания Lenovo опубликовала рекламный тизер с демонстрацией дизайна ноутбука со складным дисплеем. Предположительно, название будущей новинки будет ThinkPad X1 Fold Gen 2.

В ролике показали особенности внешнего вида ноутбука, а также продемонстрировали съёмную клавиатуру с фирменным манипулятором TrackPoint. Отличительной чертой от первого поколения станут тонкие рамки дисплея и более мощные шарниры.

Характеристики и дата презентации складного ноутбука Lenovo пока остаются в секрете.

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