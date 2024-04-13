Lenovo Legion Y700 появился в России. Цена и конфигурации

В Россию начали поставлять компактный игровой планшет Lenovo Legion Y700 2023.

Устройство оснащено 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 точек и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти соответственно. Работает всё это на Android 13 с оболочкой ZUI.

Стоимость Lenovo Legion Y700 2023 в России составляет 44 999 и 50 999 рублей за версии с 12/256 и 16/512 ГБ соответственно. Пока доступна только Wi-Fi-версия в сером цвете.