Lenovo опубликовала тизер своего флагмана Legion Y70

Lenovo опубликовала новый тизер своего флагмана Legion Y70, а также подтвердила, что смартфон выйдет в августе.

Производитель обещает, что устройство будет более тонким и производительным.

По изображению, опубликованном в Weibo, можно предположить, что у смартфона будет основная 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения.

Также Lenovo Legion Y70 приписывают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей. Процессором выступит Snapdragon 8+ Gen1, объем оперативной памяти составит 16 Гб, встроенной — 512 Гб. Емкость аккумулятора — 4880 мАч + поддержка 68 Вт. У камеры смартфона будет поддержка съемки видео 8K.

Новинка будет представлена в двух цветах: сером и серебристом.

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