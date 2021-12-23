Lenovo готовит мощный игровой планшет

Компания Lenovo сообщила, что готовит к выходу игровой планшет в своей линейке Legion. Это модель Legion Y700, которая получит мощное железо.

Новинку оснастят 8,8-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, сенсорный слой будет обновляться с частотой 240 Гц. Заявленное разрешение составит 2560 × 1600 пикселей и полный охват цветового пространства DCI-P3.

Также известно, что «сердцем» планшета станет процессор Snapdragon 888, а вот данных о памяти пока нет. Также не сообщатся об аккумуляторе. Что касается камеры, то тут заявлена система с одним датчиком изображения и вспышкой. Из других особенностей отмечаются технологии Dolby Atmos и Dolby Vision, а также стереодинамики JBL.

Дата выхода и цена не сообщаются.