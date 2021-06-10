LEGO выпустила набор с печатной машинкой в винтажном стиле

LEGO представила интересный набор с печатной машинкой, которая оснащена 32 клавишами, умеет имитировать печать, принимать бумагу, но вот распечатать текст, увы, не получится. Кроме того при нажатии клавиш будет передвигаться рычаг вдоль строчки.

За основу набора взят концепт 2018 года, который предложил фанат LEGO Стив Гиннесс в рамках проекта IDEAS. Суть проекта IDEAS в придумывании необычных конструкторов, а лучше из них – воссоздают в жизни.

Набор состоит из 2079 деталей. Габариты машинки в собранном виде составляют 27×26×11 см. Стоимость конструктора в России составит 18 999 рублей.

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