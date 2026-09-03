Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей
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Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей

Компании требуют отклонить иски владельцев PlayStation и Xbox, добивающихся компенсации после отмены пошлин.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:39
Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей

Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей после признания американских пошлин незаконными. По данным источника, компании выступили против отдельных исков владельцев PlayStation и Xbox.

Истцы требуют передать покупателям компенсации, которые производители могут получить от властей США. Юристы компаний настаивают, что потребители добровольно купили товары по объявленной цене и получили именно то, за что заплатили.

Sony добивается отклонения иска калифорнийских игроков до его возможного превращения в коллективный. Против Microsoft иск подал один житель штата Вашингтон.

Суды пока не поддержали позицию Sony или Microsoft. В июле Sony ожидала возврата пошлин на $508 млн, причём основная часть суммы относилась к PlayStation.

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