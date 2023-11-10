Консоль Sony PlayStation 5 Slim поступила в продажу

В прошлом месяце Sony анонсировала PlayStation 5 Slim, которая должна заменить оригинальную модель, представленную три года назад. Сегодня новинка поступила в продажу в некоторых регионах.

Обновлённая консоль уже доступна к покупке в США и Канаде. На маркетплейсе Walmart комплект PS5 Slim с игрой Marvel’s Spider-Man 2 продают за 499 долларов (45 950 ₽), что немного дешевле чем «голая» консоль в официальном магазине Sony. Вариант с Call of Duty: Modern Warfare III и дополнительными аксессуарами стоит 609 долларов (56 100 ₽).

В официальном магазине Sony консоль PS5 Slim с дисководом можно приобрести за 499,99 долларов (46 050 ₽), модель без оптического привода, но с игрой Call of Duty: Modern Warfare III предлагается за аналогичную сумму.

В России PlayStation 5 Slim ещё не поступила в продажу, но предзаказ уже можно оформить.