Концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha доберётся до магазинов
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Новости

Концептуальный Xiaomi Mi Mix Alpha доберётся до магазинов

Еще в прошлом году представители Xiaomi показали одну из самых интересных конструкций смартфона – Mi Mix Alpha с дисплеем на обеих частях устройства. Это является его как преимуществом, так и недостатком. Но вряд ли бы кто мог предположить, что этот девайс все-таки попадет на прилавки магазинов. Удивительно, но факт: аппарат скоро должен показаться на прилавках магазинов в Индии.

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Напомним, что сначала Mi Mix Alpha планировали начать продавать еще в декабре 2019 года. Затем это событие несколько раз переносили и вот аппарат может добраться до Индии. Кстати, Mi Mix Alpha бывал и в России, куда его привозили для демонстрации возможностей. Очень многих удивил его дизайн, а также основная камера с модулем от Samsung на 108 МП.

Mi Mix Alpha Xiaomi

Что касается технических особенностей устройства, то в его основу положен чипсет Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ+512 ГБ ПЗУ. 7,92-дюймовый дисплей получил разрешение 2088×2250 пикселей. Работает смартфон на предустановленной Android 9 Pie с MIUI 10. Также стоит отметить возможность работы с сетями пятого поколения. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 4 050 мАч.

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А теперь немного слов о модуле Samsung GMX. Его основная камера получила разрешение 108 МП. Также здесь есть телеобъектив на 12 МП и широкоугольный объектив, разрешением 20 МП. На передней панели располагается фронтальная 20-мегапиксельная камера. Стоимость Xiaomi Mi Mix Alpha – 2 500 долларов.

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