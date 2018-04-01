Китайские Xiaomi Mi A3, Redmi K20 и K20 Pro упали в цене

Компания Xiaomi решила снизить ценник на три популярные модели, но пока только для Китая.

Вышедший летом 2019 года смартфон Xiaomi Mi A3, теперь начал предлагаться за 168 доллара в базовой комплектации на 4/64 ГБ памяти и 210 долларов за модель с 6/128 ГБ памяти. Изначально модель продавалась за 182 и 225 долларов соответственно.

Xiaomi Mi A3 по новой цене можно приобрести на официальном сайте mi.com, Amazon India, а также Flipkart.

Кроме того, ценник снизился на флагман прошлого года — Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Базовая версия Redmi K20 с 64 ГБ предлагается за 281 доллар, а модель на 128 ГБ за 323 доллара. Redmi K20 Pro в версии с 6/128 ГБ, выпущенный по цене около 393 долларов, теперь будет предлагаться за 350 долларов. А версия с 8/256 ГБ флэш-памяти, подешевела с 435 до 393 долларов.

Но самое приятное, что снижение цен затронет европейский рынок. Поэтому приобрести смартфоны можно будет по весьма приятной цене.