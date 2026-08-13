Россияне все чаще ищут смартфоны и технику через «Алису AI»

Бытовая техника и электроника вошли в число самых востребованных категорий товаров, которые пользователи ищут с помощью «Алисы AI». По данным «Яндекса», с начала года на них приходится почти каждый шестой запрос о покупках.

При выборе техники пользователи чаще всего сравнивают характеристики, отзывы, цены и условия покупки. В июле среди бытовой техники через ИИ-агент «Найти дешевле» чаще всего искали холодильники и телевизоры, а среди электроники лидировали смартфоны.

По данным «Яндекса», в категории электроники агент «Найти дешевле» в среднем находит предложения на 21% дешевле. В отдельных случаях разница в цене может достигать 40%.