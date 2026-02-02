Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов

ФСБ выступила против включения банковских сервисов в «белый список» сайтов в случае отсутствия у них системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Об этом сообщает РБК.

По данным издания, ряд крупных банков до сих пор не внедрил СОРМ во внутренние мессенджеры, которые используются для общения клиентов со службой поддержки и между собой. В числе таких банков источники РБК называют Сбер, Т-Банк и Газпромбанк.

Причиной называют опасения, что информация о контроле переписок может негативно сказаться на доверии пользователей и привести к их переходу к конкурентам.

Формально за формирование «белого списка» отвечает Минцифры, однако перечень согласовывается с ведомствами, курирующими вопросы безопасности. Если ранее для включения в список было достаточно размещения серверов на территории России, то теперь требования ужесточены: обязательным условием стало наличие установленного СОРМ.

В Минцифры и банках ситуацию с новыми требованиями пока не комментировали.