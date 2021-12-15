Камера iPhone 14 получит разрешение 48 МП

Появились новые данные о будущих iPhone 14, которые компания Apple планирует выпустить в сентябре 2022 года. Это модели на 6,1 и 6,7 дюйма. Как ожидается, выйдут версии iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

При этом «прошки» получат камеры с разрешениями 48, 12 и 12 МП с телефото, широкоугольным и сверхширокоугольным объективами. А ранее аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо заявил, что камеры будут поддерживать запись видео с разрешением 8K.

Рендер iPhone 14 Pro

Внутри будет установлен процессор Apple A16 Bionic, а модели iPhone 14 Pro/Pro Max получат сразу 8 ГБ ОЗУ. Также обещаны дисплеи на 120 Гц, а вот младшие модели останутся с экранами на 60 Гц.

Минимальная конфигурация для стандартных моделей составит 64 ГБ постоянной памяти, хотя линейка iPhone 13 стартовала со 128 ГБ памяти. Об этом заявили в компании Haitong International Securities.