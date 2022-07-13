Джони Айв прекратил сотрудничество с Apple

Бывший главный директор по дизайну компании Apple Джонатан Айв окончательно прекратил сотрудничество с Apple. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone и iPad.

В 2019 году Айв покинул компанию и основал свою студию под названием LoveFrom. В качестве выходного пособия он получает контракт от Apple на 100 млн долларов, а также запрет на работу с конкурентами, который рассчитан на три года. Apple могла вмешиваться в работу LoveFrom и даже блокировать сотрудничество с другими брендами.

Соглашение LoveFrom и Apple истекло в последние несколько недель и его решили не продлевать. Это означает, что Айв больше не имеет отношения к разработке продуктов в «яблочной» компании.

Сейчас команду дизайнеров Apple возглавляют Алан Дай (вице-президент по дизайну человеческого интерфейса) и Эванс Хэнки (вице-президент по промышленному дизайну), которые ранее работали в Apple под руководством Айва.

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