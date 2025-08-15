Яндекс» перезапустил «Интернетометр» с новой технологией замеров скорости

«Яндекс» перезапустил сервис «Интернетометр» для проверки скорости интернет-соединения. Обновлённая версия получила новую технологию замеров и переработанный дизайн.

Основное техническое изменение в переходе на сеть CDN-серверов «Яндекса», что позволит точнее измерять скорость на «последней миле» — у конкретного провайдера или сотового оператора в определённом регионе.

Через сервис можно узнать скорость скачивания и отдачи данных, пинг, а также технические параметры устройства: IP-адрес, версию браузера и разрешение экрана. Доступ возможен как с компьютеров, так и с мобильных устройств.

Решение о перезапуске связано с блокировкой Speedtest в России в июле 2025 года и стремлением «Яндекса» занять освободившуюся нишу.