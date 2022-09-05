Названы характеристики портативной консоли Logitech и Tencent

В конце августа инсайдер Эван Бласс показал первые изображения портативной консоли от Logitech и Tencent. Тогда ее спецификации не сообщались, но теперь они известны.

Устройство будет называться Logitech G Cloud. Консоль получит 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и плотностью пикселей 320 PPI. Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 720G с 4 ГБ ОЗУ. Заявлена поддержка Wi-Fi 5. В качестве ОС — Android 11 или Android 12. Судя по характеристикам, новинка будет работать с облачными играми.

Новинка будет поддерживать Xbox Cloud Gaming и GeForce NOW. Анонс Logitech G Cloud ожидается до конца этого года.

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