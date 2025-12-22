Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600 | The GEEK
Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600

Решение может повлиять на цену и производительность устройства.
Редакция The GEEK сегодня в 09:00

Компания Samsung рассматривает возможность оснащения Galaxy Z Flip 8 собственным процессором Exynos 2600. Об этом сообщают отраслевые источники, знакомые с внутренними обсуждениями в мобильном подразделении Samsung.

По данным инсайдеров, подразделение Mobile Experience (MX) активно тестирует Exynos 2600 в качестве основной платформы для следующего поколения складного смартфона формата Flip. Такой шаг продолжает курс Samsung на использование собственных чипов, начатый ранее с Galaxy Z Flip 7. До этого компания в основном полагалась на решения Qualcomm.

Exynos 2600 имеет стратегическое значение для Samsung. Он станет первым массовым чипом, произведённым на 2-нм техпроцессе Samsung Foundry. На текущий момент именно этот процессор является единственным продуктом компании, находящимся в полномасштабном производстве на этом техпроцессе.

Внутренние тесты, по данным источников, демонстрируют заметный прирост производительности, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Сообщается о значительном увеличении мощности нейропроцессора, а также об улучшениях в графике и тепловой стабильности — проблемных аспектах предыдущих поколений складных смартфонов.

Использование собственного чипа также может позволить Samsung лучше контролировать себестоимость устройства на фоне роста цен на комплектующие. При этом компания, по имеющейся информации, сохранит смешанную стратегию: более крупный и ориентированный на продуктивность Galaxy Z Fold 8, вероятно, продолжит использовать процессоры Qualcomm.

Если тестирование пройдёт без сбоев, Galaxy Z Flip 8 с Exynos 2600 может быть представлен летом 2026 года.

