Яндекс Почта получила международный сертификат безопасности

Яндекс Почта получила сертификат ISO/IEC-27001, подтверждающий соответствие международным стандартам безопасности данных. Сертификат действует три года и удостоверяет, что данные пользователей надежно защищены.

Эксперты проверили системы управления информационной безопасностью, внедренные в Яндекс Почте, включая безопасную разработку, управление рисками и уязвимостями.

Яндекс Почта проверяет подлинность отправителя, работает через HTTPS-соединение и сохраняет историю действий в журнале посещений. Цифровая подпись DKIM защищает письма от подделки. Технология «Спамооборона» на основе нейросетей фильтрует нежелательные и вредоносные письма.