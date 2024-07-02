Новости

Яндекс Почта получила международный сертификат безопасности

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:31

Яндекс Почта получила сертификат ISO/IEC-27001, подтверждающий соответствие международным стандартам безопасности данных. Сертификат действует три года и удостоверяет, что данные пользователей надежно защищены.

Эксперты проверили системы управления информационной безопасностью, внедренные в Яндекс Почте, включая безопасную разработку, управление рисками и уязвимостями.

Яндекс Почта проверяет подлинность отправителя, работает через HTTPS-соединение и сохраняет историю действий в журнале посещений. Цифровая подпись DKIM защищает письма от подделки. Технология «Спамооборона» на основе нейросетей фильтрует нежелательные и вредоносные письма.

👍 Хочешь больше? Подпишись в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
Яндекс, The GEEK
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK