«Яндекс» крупно обновил «Алису», умные колонки и «ТВ Станции»: 12 новых фишек

В марте разработчики «Яндекса» внедрили больше десятка значимых новых функций в голосового помощника «Алису», умные колонки и «ТВ Станции».

Нововведения в «Алисе»

Функция адаптивной громкости – теперь «Алиса» способна автоматически регулировать громкость своего голоса в зависимости от уровня окружающего шума

Push-уведомления на смартфоны о важных делах – для их получения необходимо обновить приложение «Дом с Алисой» и включить функцию в настройках: Виртуальный ассистент → Напоминания → Присылать уведомления на телефон

Статус заказа в «Яндекс Еде» – спросив «Алису» о том, где заказ, можно получить информацию о его статусе: блюдо начали готовить, передали курьеру или доставили к двери

Усовершенствование механизмов распознавания команд – помощнику улучшили восприятие речи, теперь «Алиса» дольше ждет завершения фразы пользователя

Управление с помощью быстрых команд – в приложении «Дом с Алисой» появилась настройка для управления устройствами с помощью быстрых команд, что позволяет пользователям эффективнее взаимодействовать с ассистентом, используя лаконичные выражения типа «громче» или «тише»

Новые функции в «Станции Дуо Макс» и «ТВ Станциях»

Отправка уведомлений на экраны «Дуо Макс» и «ТВ Станций» – теперь пользователи могут передавать важную информацию близким, не покидая своего местоположения

Время при проигрывании музыки на «Станции Макс» – включить визуализацию музыки можно в настройках устройства

Взаимодействие с YouTube в «Станции Дуо Макс» голосом – появилась возможность открыть приложение, изменить скорость воспроизведения, его качество или пролистать контент, попросив «Алису»

Уведомления на «Дуо Макс» – теперь можно получать уведомления о различных событиях, таких как выход нового музыкального альбома или информация о статусе заказа из Лавки

Живые фоны – на «Дуо Макс» доступны живые фоны с весенними и летними мотивами для создания соответствующей атмосферы

Регулировка яркости экрана – «Алиса» научилась менять яркость экрана на «ТВ Станциях», достаточно только попросить

Альбомы с Яндекс Диска на большом экране – пользователи «ТВ Станций» получили возможность просматривать альбомы с Яндекс Диска на большом экране, установив соответствующее приложение на устройство и авторизовавшись через QR-код