Яндекс добавит в Переводчик более 20 языков народов России. Проект рассчитан на три года, первый новый язык — осетинский — уже доступен. Для некоторых языков будет встроена нейросетевая технология распознавания и синтеза речи. Мобильная версия сервиса переведет и озвучит реплики. Первым таким языком станет татарский.

Распознавание и синтез речи будут доступны для более десяти языков с аудиторией более 300 тысяч человек. Яндекс позволит переводить сайты, использовать голосовой ввод в Поиске, Картах и мессенджерах через Яндекс Клавиатуру. Виртуальный ассистент Алиса научится читать народные сказки на этих языках.

По популярности переводов в интернете лидирует татарский язык, за ним башкирский и чувашский. Уже доступны удмуртский, якутский, горномарийский и марийский. В будущем добавят чеченский, ингушский, бурятский и тувинский языки. Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и региональными языковыми институтами.