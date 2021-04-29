Измерение АД и ЭКГ на Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active2 стали доступны в России

С помощью сервиса пользователи носимых устройств Galaxy Watch3 и Galaxy Watch Active22 смогут измерять свое артериальное давление и снимать электрокардиограмму (ЭКГ).

Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо вначале откалибровать Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2 с помощью традиционного тонометра, а затем нажать на кнопку измерения давления в любое удобное время и в любом месте. Устройство определяет давление на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками пульса. Затем программа анализирует взаимосвязь между значением калибровки и изменением артериального давления, чтобы определить точное значение.

Функция мониторинга электрокардиограммы работает путем анализа электрической активности сердца с помощью датчика ЭКГ на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2. Для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо открыть приложение Samsung Health Monitor, сидя в удобном положении, и убедиться, что носимое устройство плотно прилегает к запястью. Затем расположить предплечье на плоской поверхности, и удерживать кончик пальца противоположной руки на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд. В это время приложение измерит частоту сердечных сокращений и ритм, который будет классифицирован как синусовый ритм или фибрилляция предсердий.

Для измерения артериального давления и электрокардиограммы приложение Samsung Health Monitor должно быть установлено и на Galaxy Watch3 или Galaxy Watch Active2, и на смартфоне Galaxy. Samsung Health Monitor устанавливается автоматически, когда пользователи обновляют ПО на носимом устройстве Galaxy до последней версии через приложение Galaxy Wearable. Затем на устройствах откроется ссылка, ведущая на страницу загрузки соответствующего приложения для смартфона в приложении Galaxy Store.