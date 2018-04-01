Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020

Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.

Sony объясняет свой отказ от участия из-за вспышки коронавируса в Китае. Компания не хочет подвергать опасности своих сотрудников и партнёров. Кроме того, компания отказалась отправлять на выставку всех своих сотрудников.

По предварительным данным на MWC 2020 компания представит новый флагман Xperia 2. Презентация пройдёт 24 февраля под видом онлайн-трансляции.

Кроме Sony, от выставки MWC отказались ZTE, Ericsson, NVIDIA, Amazon и LG. Организаторы MWC обещают принять дополнительные меры безопасности для всех участников и посетителей выставки. Само мероприятие пройдет с 24 по 27 февраля.