Intel и Vivo тоже отказались от участия на MWC 2020

Коронавирус успел повлиять на все области и сферы жизни. В этом году выставка MWC 2020 пройдёт не так радостно и насыщенно как всегда. Многие компании отказываются от участия в крупном мероприятии из-за угрозы заболевания.

Сейчас о своём отказе сообщили Vivo и Intel. Оба производителя должны были представить свои новые продукты. Например, Vivo собиралась привезти концептуальный смартфон Apex 2020. В свою очередь, Intel теперь подумывает анонсировать устройства посредством онлайн-трансляции.

На MWC 2020 официально не стоит ждать: Sony, LG, ZTE, Amazon, Nvidia и Ericsson. Возможно, организаторы захотят вовсе отменить мероприятие. Иначе, как проводить выставку без всех ключевых партнеров.