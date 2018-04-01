Крупнейшую выставку технологий MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Как это грустно не звучало, но крупнейшую выставку технологий MWC 2020 отменили. От участия отказалось более 45 компаний и всё из-за коронавируса.

Несмотря на обещания организаторов предпринять дополнительные меры безопасности для посетителей, такое решение не помогло удержать участников выставки. Большая часть компания сообщила, что отложат анонсы новинок или презентую их через интернет-трансляцию.

Первая выставка MWC прошла в 1987 году. Мероприятие проходило каждый год в разных странах, но последние 10 лет компании собирались только в Барселоне в конце февраля.