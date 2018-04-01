Выставку MWC 2020 могут отменить

Выставку MWC 2020 все-таки хотят отменить. Сейчас организаторы договариваются с властями Испании об объявлении чрезвычайного положения и запрете на проведение массового мероприятия.

Причину даже угадывать не надо — вспышка коронавируса. На данный момент уже есть внушительный список компаний, которые отказались участвовать в выставке из-за сложившейся ситуации. Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD (Nokia), Volvo, Vodafone и TCL — все они не появятся на MWC. Количество отказов продолжает расти.

Самим организаторам MWC не выгодно проводить мероприятие с небольшим кругом партнеров. Выставка в таких условиях словно «финансовый Титаник» для компании GSMA (непосредственно организатор). При отмене мероприятия из-за коронавируса, GSMA хотя бы ждёт страховая выплата.

Также страдает и бюджет Барселоны, который мог пополниться на около 500 млн евро. Помимо финансовых убытков, есть и другие. Например, на время проведения выставки создавалось около 14 тысяч рабочих мест. Все они теряют актуальность при ее отмене.

В любом случае состоится MWC 2020 или нет, размах уже будет не тот. Минимум интересных компаний — максимум защитных масок.