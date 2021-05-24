Появился рендер обновлённого iPod Classic с поддержкой Apple Music

В этом году культовому плееру iPod исполняется 20 лет. Сейчас в продаже осталась только сенсорная версия iPod touch, но ходят слухи, что Apple может возродить iPod Classic. На этом фоне в сети опубликованы новые рендеры, которые дают понять, каким может стать новое устройство от Apple.

Обновлённый iPod Classic под названием iPod Max, обзаведётся поддержкой Apple Music, 3-дюймовым Retina-дисплеем и сохранит легендарный дизайн проигрывателя.

Предполагается, что с новым iPod Max выйдут AirPods Max 2. Которые будут оснащены не только портом для Lightning, но и классическим аудиоразъемом 3,5 мм для прослушивания музыки по проводу в несжатом качестве.

Пока это только слухи и догадки, ведь никакого упоминания в кодах iOS о разработке обновлённого плеера iPod Classic – нет.

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