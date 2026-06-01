Apple выпустила срочное обновление для macOS из-за проблем с M5

Apple начала распространять обновление macOS 26.5.1 для компьютеров Mac. Главным изменением стал фикс ошибки, затрагивающей устройства с чипами Apple M5. По данным компании, некоторые Mac могли неожиданно выключаться при использовании определённых сетевых расширений для фильтрации трафика.

Проблема в первую очередь касалась корпоративных пользователей и систем с инструментами сетевой безопасности.

В описании обновления Apple отмечает, что macOS 26.5.1 устраняет сбой, приводивший к внезапному отключению компьютеров при работе с сетевым расширением для фильтрации контента.

Ранее в macOS 26.5 компания уже исправляла несколько ошибок для корпоративных пользователей. Среди них были случаи появления чёрного экрана после обновления системы и неожиданные перезагрузки некоторых MacBook при подключении SMB-накопителей.

Apple не раскрывает полный список изменений macOS 26.5.1, но обновление также может содержать дополнительные исправления ошибок и улучшения стабильности системы.