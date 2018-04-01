iPhone SE2 в разных цветах показали на новых рендерах

Многие фанаты Apple ждут появления компактного смартфона iPhone SE2. Слухи о нем ходят каждый год, а его выход может произойти уже весной 2020 года. Например, весной компания презентует новый iPad Pro. А пока можно посмотреть новые рендеры, которые опубликовал инсайдер.

Судя по изображениям iPhone SE2 будут выпускать в четырех цветах. Внешний вид будет напоминать iPhone 5, но рамки станут куда меньше. Сзади расположится одна основная камера, которая больше похоже на модуль от iPhone X.

Ранее уже упоминалось, что iPhone SE2 будет сильно похож на предшественников, а его стоимость составит около 399 долларов.