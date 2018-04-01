iPhone SE2 в разных цветах показали на новых рендерах
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

iPhone SE2 в разных цветах показали на новых рендерах

Многие фанаты Apple ждут появления компактного смартфона iPhone SE2. Слухи о нем ходят каждый год, а его выход может произойти уже весной 2020 года. Например, весной компания презентует новый iPad Pro. А пока можно посмотреть новые рендеры, которые опубликовал инсайдер.

  • Iphone Se2 1

Судя по изображениям iPhone SE2 будут выпускать в четырех цветах. Внешний вид будет напоминать iPhone 5, но рамки станут куда меньше. Сзади расположится одна основная камера, которая больше похоже на модуль от iPhone X.

  • Iphone Se2 1

Ранее уже упоминалось, что iPhone SE2 будет сильно похож на предшественников, а его стоимость составит около 399 долларов.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить