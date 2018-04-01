Apple выпустит iPad Pro с тройной камерой
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Новости

Apple выпустит iPad Pro с тройной камерой

Apple готовит обновление для своих планшетов. В Сети опубликовали рендеры двух новых iPad Pro. К ним приписывают 11 и 12,9 дюймовые дисплеи, тройную камеру (как в iPhone 11 Pro) и процессор A13X.

Тем временем популярный инсайдер под ником OnLeaks опубликовал их рендеры в высоком качестве.

  • 2020 Ipad Pro 02
  • 2020 Ipad Pro 01

Младшая модель на 11 дюймов получит металлический корпус, а старшая модель будет оснащаться стеклом, как это сделано в iPhone 11 Pro. Таким образом планшеты будут выполнены в едином стиле с флагманской линейкой смартфонов. По предварительным данным габариты базовой модели составят 248 x 178,6 x 5,9 мм.

Рендеры iPad Pro (11″):

  • 2020 Ipad Pro 06
  • 2020 Ipad Pro 05
  • 2020 Ipad Pro 04
  • 2020 Ipad Pro 03

Рендеры iPad Pro (12,9″):

  • 2020 Ipad Pro 15
  • 2020 Ipad Pro 14
  • 2020 Ipad Pro 13
  • 2020 Ipad Pro 12
  • 2020 Ipad Pro 11
  • 2020 Ipad Pro 10
  • 2020 Ipad Pro 09
  • 2020 Ipad Pro 08
  • 2020 Ipad Pro 07

По слухам выпуск новых iPad запланирован на март 2020 года.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.

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