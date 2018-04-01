Apple выпустит iPad Pro с тройной камерой

Apple готовит обновление для своих планшетов. В Сети опубликовали рендеры двух новых iPad Pro. К ним приписывают 11 и 12,9 дюймовые дисплеи, тройную камеру (как в iPhone 11 Pro) и процессор A13X.

Тем временем популярный инсайдер под ником OnLeaks опубликовал их рендеры в высоком качестве.

Младшая модель на 11 дюймов получит металлический корпус, а старшая модель будет оснащаться стеклом, как это сделано в iPhone 11 Pro. Таким образом планшеты будут выполнены в едином стиле с флагманской линейкой смартфонов. По предварительным данным габариты базовой модели составят 248 x 178,6 x 5,9 мм.

Рендеры iPad Pro (11″):

Рендеры iPad Pro (12,9″):

По слухам выпуск новых iPad запланирован на март 2020 года.