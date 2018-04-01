iPhone SE 2 будет стоить дороже ожидаемого

Источник издания Appleinsider сообщил, что долгожданный iPhone SE 2 будет стоить дороже, чем все ожидали. По его прогнозам, разница в цене будет довольно приличная — около $475 вместо $399.

Новый доступный смартфон компания Apple должна представить в феврале-марте этого года. Как именно будет называться новинка неизвестно. Это может быть iPhone SE 2 или iPhone 9. По слухам, смартфон получит дизайн от iPhone 8, мощный процессор A13, сканер Touch ID и 3 Гб оперативной памяти. Рендеры устройства можно посмотреть здесь.

Также источник поделился прогнозами о производстве iPhone. Ожидается, что компания выпустит 46 млн айфонов только в текущем квартале. Из всей этой суммы 6 млн устройств придётся на iPhone SE 2/iPhone 9. Аналитик предположил, что за весь 2020 год производитель реализует 195 млн айфонов. Отчасти это обусловлено хорошим спросом на iPhone 11/11 Pro — в четвёртом квартале 2019 года Apple произвела 70 млн смартфонов, 74% из которых составляли iPhone 11 и iPhone 11 Pro.