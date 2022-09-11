Сервис по подписке iPhone могут запустить до конца года

Появились новые подробности о сервисе по подписке на iPhone, которую готовит Apple. Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что его могут запустить до конца 2022 года, а сейчас компания активно тестирует эту услугу.

По слухам, ценник подписки будет формироваться независимо от цены iPhone и будет на уровне $30-50 в зависимости от конфигураций смартфона. Помимо устройства, пользователь будет получать доступы к AppleTV+ или iCloud+.

Сервис позволит получать новый iPhone каждый год, сдавая старый обратно. По новой информации, можно будет даже выкупать смартфон.

Очевидно, что сервис по подписке изначально запустят в США. В каких еще странах он появится — неизвестно.

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