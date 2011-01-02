iPhone 5c отправили в отставку. Он официально признан устаревшим

Пару дней назад, 2 ноября, компания Apple обновила на своём сайте официальный список устаревших продуктов. И туда попал бюджетный смартфон iPhone 5c.

Это означает, что корпорация не гарантирует наличие запчастей на случай поломки. Также будут ограничены услуги, хотя и не все. Отметим, что устаревшими в Купертино считаются продукты, которые были выпущены более пяти лет назад.

iPhone 5c появился на рынке под конец 2013 года. Он был оснащён пластиковым корпусом и представлен в белом, синем, зелёном, розовом и жёлтом цветах.

Смартфон полагался на однокристальную систему Apple A6, имел 4-дюймовый ЖК-дисплей и 8-мегапиксельную камеру. На фоне тогдашних смартфонов компании это было бюджетное решение.