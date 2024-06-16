iPhone 17 может получить рекордно тонкий корпус

Журналист Марк Гурман, известный своими достоверными инсайдами, поделился будущими планами Apple.

По его словам, компания готовится выпустить самый легкий и сверхтонкий iPhone в своей истории — скорее всего, это произойдет с выходом iPhone 17 в 2026 году. Подобные планы также затрагивают Apple Watch и MacBook.

Гурман также предположил, что Apple нацелена занять лидирующую позицию в сегменте самых тонких и передовых устройств.

Компания уже продемонстрировала свою способность оснащать iPad Pro всем необходимым и создавать ультратонкие корпуса. Напомню, что толщина iPad Pro 2024 на 13″ составляет 5,1 мм, а на 11″ — 5,3 мм.