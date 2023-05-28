iPhone 16 Pro может получить улучшенную камеру с перископическим объективом

Новые слухи о камере iPhone 16 Pro появились в социальной сети Weibo. Согласно информации, Apple планирует зарезервировать дополнительное пространство внутри смартфона для внедрения перископической камеры. Это означает, что iPhone 16 Pro получит значительно больший основной датчик камеры, чем его предшественник iPhone 14 Pro.

По информации из источников, размер основного датчика камеры в iPhone 16 Pro составит 1/1,14 дюйма, в то время как в iPhone 14 Pro используется 1/1,28-дюймовый сенсор.

Увеличение размера датчика камеры может привести к улучшению качества фотографий, особенно в условиях слабого освещения, так как больший датчик позволяет получить более яркие и четкие изображения. Перископическая камера, в свою очередь, может предложить более продвинутые оптические функции, включая увеличенный оптический зум.

Однако стоит отметить, что все эти сведения пока являются слухами и Apple сама не делала официальных заявлений относительно спецификаций камеры iPhone 16 Pro.