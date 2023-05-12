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iPhone 16 Pro станут первыми в истории смартфонами Apple с огромными экранами

Новая серия iPhone 15 выйдет только этой осенью, а в Сети уже активно обсуждается iPhone 16. Сегодня стало известно от аналитика Росс Янг из компании Display Supply Chain Consultants, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат дисплеи с диагональю 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Это будут первые iPhone в истории с такими большими дисплеями.

Сам аналитик обещает раскрыть точные размеры на конференции Display Week в Лос-Анджелесе 23 мая.

Сравнительно, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max оснащены 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно. Пока неизвестно, будут ли дисплеи более крупных размеров установлены на стандартные iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Информация о грядущих моделях iPhone 16 появляется задолго до их официального выпуска. Ожидается, что новые смартфоны будут представлены только в 2024 году. Однако факт увеличения размеров дисплеев в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max вызывает интерес у поклонников Apple.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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