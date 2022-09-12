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Новости

Apple может выпустить iPhone 15 Ultra

Стоило Apple выпустить свою линейку iPhone 14, как все аналитики и инсайдеры начали говорить о следующих смартфонах компании.

По словам популярного журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, в следующем году Apple переименует линейку Pro. Вместо iPhone 15 Pro/Pro Max выйдет iPhone 15 Ultra.

Смартфон наделят перископической камерой с 5-кратным увеличением. Дисплей с вырезом Dynamic Island оставят и будут совершенствовать еще в нескольких поколениях iPhone. Также сообщается, что вся линейка iPhone 15 может выйти с разъемом USB-C вместо Lightning. Производитель это сделает не по доброй воли, а из-за введенного единого европейского стандарта для смартфонов.

Другой известный аналитик Минг-Чи Куо предполагает, что купертиновцы в следующем году сделают большой разрыв между базовыми iPhone 15 и iPhone 15 Pro/Ultra. Компания внесет серьезные обновления для Pro-версий, чтобы увеличить их среднюю продажную стоимость.

Еще один слух заключается в том, что производство iPhone 15 будет одновременно запущено в Индии и Китае. Ранее в Индии собирали либо устаревшие устройства, либо когда с их выхода прошло некоторое время.

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