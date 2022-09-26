iPhone 15 Ultra заменит модель 15 Pro Max

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился новыми подробностями о предполагаемом iPhone 15 Ultra.

Сообщается, что флагманский Ultra заменит модель «Pro Max», то есть в следующем году стоит ждать iPhone 15, 15 Pro и 15 Ultra.

Топовый iPhone 15 Ultra получит несколько эксклюзивных функций, которые будут показывать разрыв между базовыми и Pro-версией. Предполагается, что iPhone 15 Ultra получит разъем USB-C, а все остальные модели сохранят Lightning.

Наличие USB-C повысит скорость зарядки и передачи данных.

Благодаря этому решению, Apple также и объяснит разрыв в цене между iPhone 15 Ultra и 15 Pro.

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