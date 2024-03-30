iPhone 15 подешевел в России на 45%

Базовая модель iPhone 15 продолжает радовать своей доступностью. Смартфон подешевел в России на 45%, выяснила редакция The GEEK.

Осенью прошлого года iPhone 15 появился на российском рынке по цене примерно в 125 тысяч рублей. Но сейчас некоторые магазины предлагают приобрести смартфон с 128 ГБ постоянной памяти и двумя nano-SIM за 69 тысяч рублей. То есть разница составляет 56 тысяч рублей.

Крупные сети хоть и снизили цены относительно осени 2023 года, однако все еще продают iPhone 15 дороже 80 тысяч рублей.

Скорее всего, уже в ближайшие недели цены на iPhone и другие устройства Apple будут пересмотрены и увеличены, так как с 1 апреля лимит беспошлинного ввоза товаров в Россию снизится с €1000 до €200.

Напомним, iPhone 15 дебютировал 12 сентября 2023 года. «Сердцем» смартфона стал процессор Apple A16. Устройство доступно в пяти цветах: синем, розовом, желтом, зеленом и черном.