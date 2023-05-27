iPhone 15 Pro Max получит дисплей от iPhone 14 Pro Max и сохранит камеру на 48 МП

Ожидается, что серия iPhone 15, которая будет представлена в сентябре 2023 года, принесет несколько нововведений. Согласно последним слухам в iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, будет использоваться OLED-панель M12 от Samsung. Это означает, что передняя панель новой модели вероятно не претерпит серьезных изменений.

Также были слухи, что OLED-панели M12 будут использованы во всей линейке iPhone 15, что будет хорошим улучшением для базовых моделей. Кроме того, ожидается, что iPhone 15 Pro Max получит 48-мегапиксельный датчик Sony IMX803, который сейчас используется в основной камере iPhone 14 Pro Max.

С другой стороны, слухи, появившиеся ранее, предполагают использование того же 48-мегапиксельного датчика в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Ожидается, что iPhone 15 Pro Max станет первым iPhone с объективом перископа, который позволит достичь оптического зума в диапазоне 5-6 крат по сравнению с текущим 3-кратным зумом.

Кроме того, iPhone 15 Pro Max ожидается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 по сравнению с 6 ГБ в iPhone 14 Pro Max. Сейчас все четыре модели iPhone 14 оснащены 6 ГБ оперативной памяти, но базовые модели используют LPDDR4, в то время как модели Pro используют более быструю версию LPDDR5.

По слухам, все модели iPhone 2023 года могут получить вырез Dynamic Island, а модели Pro получат корпус из титана. Также возможно повышение цен на всю серию смартфонов, после длительного периода сохранения одной цены.

Ранее в сети появились живые фото прототипов всех версий iPhone 15.