Все iPhone 15 могут получить камеру на 48 МП

Согласно заявлению аналитика инвестиционной фирмы Haitong International Securities Джеффа Пу, вся серия iPhone 15 будут оснащена камерой на 48 МП, а не только Pro-версии.

Во всех моделях смартфонов будет использоваться совершенно новый датчик, который захватывает больше света, что должно положительно сказаться на качестве изображения.

Однако возможны трудности на производстве, которые затруднят поставки новых моделей смартфонов в первое время.

Официальный анонс iPhone 15 ожидается в сентябре этого года.