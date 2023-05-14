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Все iPhone 15 могут получить камеру на 48 МП

Согласно заявлению аналитика инвестиционной фирмы Haitong International Securities Джеффа Пу, вся серия iPhone 15 будут оснащена камерой на 48 МП, а не только Pro-версии.

Во всех моделях смартфонов будет использоваться совершенно новый датчик, который захватывает больше света, что должно положительно сказаться на качестве изображения.

Однако возможны трудности на производстве, которые затруднят поставки новых моделей смартфонов в первое время.

Официальный анонс iPhone 15 ожидается в сентябре этого года.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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