iPhone 15 получит перископную камеру

iPhone 15 может получить перископный телеобъектив. Скорее всего, новинку получат только версии iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Об этом сообщают представители цепочки поставки Apple.

Практически все камеры для iPhone поставляет компания Largan. Ее председатель Линь Эньпин рассказал, что в следующем году выпуск новых моделей будет непростым и их придется заново регулировать. Также он упомянул, что производитель этих модулей будет использовать их впервые — это еще раз указывает на Apple.

К тому же, в новых модулях будут использовать стеклянные линзы и призмы, вместо пластиковых. За счет этого вырастет их стоимость.

Сообщается, что Apple требовательно подходит к качеству изображений перископного модуля. Чтобы обеспечить необходимый уровень, Largan закупила новое оборудование и осваивает технологию шумоподавления Flare. Последняя станет ключевой в камере iPhone 15.

Конструкция объектива перископа впервые была использована в Huawei P30 Pro.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!