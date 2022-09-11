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Новости

Все iPhone 14 будут работать в России

Компания Apple опубликовала список моделей, которые сертифицированы для работы с сетями операторов в различных странах. В этом списке есть и Россия.

Какие модели iPhone 14 будут работать в России:

  • iPhone 14: A2883
  • iPhone 14 Plus: A2887
  • iPhone 14 Pro: A2891
  • iPhone 14 Pro Max: A2895

Также вышеперечисленные модели будут работать в Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.

Стоит отметить, что именно эти модели будут корректно работать в России. Другие модели тоже будут работать, но с некоторыми ограничениями. Например, работа mmWave 5G недоступна в РФ.

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Источник:
Apple, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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