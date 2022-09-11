Все iPhone 14 будут работать в России

Компания Apple опубликовала список моделей, которые сертифицированы для работы с сетями операторов в различных странах. В этом списке есть и Россия.

Какие модели iPhone 14 будут работать в России:

iPhone 14: A2883

iPhone 14 Plus: A2887

iPhone 14 Pro: A2891

iPhone 14 Pro Max: A2895

Также вышеперечисленные модели будут работать в Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.

Стоит отметить, что именно эти модели будут корректно работать в России. Другие модели тоже будут работать, но с некоторыми ограничениями. Например, работа mmWave 5G недоступна в РФ.

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