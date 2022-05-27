Слухи: Apple по ошибке показала дизайн iPhone 14 Pro

Apple случайно показала на видео iPhone 14 Pro, так утверждают сетевые источники со ссылкой на Таиландский YouTube-канал. В ролике демонстрируется знакомый ролик с работой системы Apple Pay и на мгновение появляется схема iPhone 14 Pro с вырезами для датчиков.

Сам ролик выглядит так:

Тот самый фрагмент со схемой iPhone 14 Pro

Стоит сразу развеять сомнения. В официальном канале Apple этого ролике нет и не было, поэтому это не более чем фейк созданный умелыми концептмейкерами.

Официальная презентация Apple состоится осенью 2022 году. На ней покажут новую серию iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и возможно, очки смешанной реальности.

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