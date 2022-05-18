Apple Watch Series 8 получат улучшенную защиту от физических повреждений

Выход нового поколения Apple Watch может состояться уже этой осенью и чем ближе к релизу, тем больше появляется подробностей о грядущих гаджетах. Например, следующим Apple Watch Series 8 снова приписывают полностью обновлённый дизайн. Такое уже было с Apple Watch 7, но никаких изменений не произошло.

Рендер Apple Watch S8

Согласно утечкам и инсайдерской информации, новые часы от Apple кардинально изменяться в дизайне, обзаведутся плоскими гранями и плоским стеклом. Стекло будет гарантировать более устойчивое поведение к физическим повреждениям, чем не могут похвастаться все поколения Apple Watch из-за закруглённых граней.

Новый дизайн, более серьёзная защита и функция измерения температуры, станут основной особенностью Series 8.

Стоит напомнить, что Apple не забывает про бюджетный вариант часов, которые могут получить улучшенную защиту от воды.

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