iPhone 14 Pro с включенным Always-on Display разряжается на 6%

Журналисты из издания PhoneArena сравнили работу iPhone 14 Pro с активированной опцией Always-on display и без неё.

В качестве «подопытного» смартфона выступил iPhone 14 Pro без SIM-карты. Во время тестирования айфон не использовался, а на экране было активно только одно приложение.

Замер, который проводился один день с 9:00 до 17:00 показал, что аккумулятор iPhone 14 Pro без Always-on Display не разрядился ни на один процент. С активным Always-on Display за 8 часов батарея разрядилась на 6%.

В реальной жизни Always-on Display не постоянно работает. Например, когда смартфон находится в карме, происходит полное отключение дисплея, что также экономит заряд аккумулятора.