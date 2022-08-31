iPhone 14 Pro может получить длинный вырез в дисплее

Появились новые слухи об iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max. Предполагается, что эти модели получат иной дизайн выреза на экране — вместо двух будет один. Ранее инсайдеры полагали, что смартфоны получат широкий для системы Face ID слева и круглый для камеры справа. Но теперь, согласно новым данным, компания может отключить пиксели между вырезами на уровне системы.

Это позволит сделать экран и вырезы более симметричными и улучшить визуальное восприятие. Также утверждается, что iOS 16 сможет намеренно затемнять области вокруг выреза и размещать там значки, а может даже целые уведомления.

Новые смартфоны покажут 7 сентября в 20:00 (МСК) в театре Стива Джобса, который расположен в Apple Park.

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